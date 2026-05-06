配偶者を亡くし住民税非課税世帯となった場合、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。一方、この制度には見落としやすいポイントもあり、しっかりとした支給要件の把握が大切です。本記事では、同給付金の額改定に触れつつ、見落としがちな受給条件や必要な手続きについて解説します。 4月は年金額とともに「年金生活者支援給付金」も額改定に 国民年金と厚生年金の給付額は、賃金