◆ 2奪三振の好投に「1球1球自信をもって投げている」と評価巨人・大勢が5日のヤクルト戦で、1点リードの8回に復帰登板。11球2奪三振で8ホールド目を挙げた。4月26日以来9日ぶりの登板で、見事な3人斬りを見せた大勢。5日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・大矢明彦氏が「正直どこが悪かったのというくらいには腕の振りもよかったので、体調もしっかり整ったと思う。それと何よりも1球1球自信をもって投げて