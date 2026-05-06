元AOAのジミンが、驚くほどスリムな体型で注目を集めている。ジミンは最近、自身のSNSに複数の近況写真を投稿した。【写真】ジミン、激ヤセボディに刻まれたタトゥー公開された写真には、シックなブラックのミニドレスを身にまとった彼女の姿が収められている。ホルターネックのデザインから露出したジミンの肩はあまりにも細く、水が溜まるほど深く窪んだ鎖骨のラインは見る者を驚かせた。今にも折れてしまいそうな手首や足首の細