話術でデートを盛り上げる自信がなくても、それなりに充実した時間を共有するには、「スポーツを楽しむ」という手があるようです。気になる女性を誘うなら、どんなスポーツデートを企画するとよいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「口ベタでも間が持つ!?二人で楽しめる『スポーツデート』」をご紹介します。【１】スーパー銭湯でまったり楽しめる「卓球」「温泉のついでに卓球という