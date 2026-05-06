走行中の車の窓から手を伸ばし、並走していたバイクを押して転倒させる──。危険きわまりないこの行為で、バイクを運転していた男性は全治4カ月の重傷を負った。大阪地裁は4月16日、傷害の罪に問われた30代男性被告人に対し、懲役2年（求刑同じ）、執行猶予4年の判決を言い渡した。当時、車は時速40キロで走行。車通りも多く、一歩間違えれば命に関わる大事故につながりかねない状況だったとみられる。なぜ、ここまで危険な行動に