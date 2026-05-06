ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。こどもの日となった前日の５日は「こどもの日ＳＰ企画」として番組が事前に募集した１００人の子供を招待し「シマエナガ体操」を赤坂サカス前で披露した。この日の生放送で安住アナは、参加した子どもたちが残したメッセージボードを紹介し「うれしいメッセージがたくさん書いてありまして」