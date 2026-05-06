登山家の野口健氏（52）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。バラやコデマリ、シャクヤクが見頃を迎えた、“春いっぱい”の自宅ガーデニングを披露した。【写真】「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります」春の花々”が咲き乱れる野口健の自宅庭これまでに、ミモザなどの花々が咲き誇る自宅の庭の様子を公開してきた野口。直近の投稿では「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります。これからは薔薇が主役か