平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は最終日、決勝戦当日を迎えた。唯一、同地区から3人が勝ち上がった関東勢。注目される決勝の並びは佐々木―吉田―真杉匠（27＝栃木）で決まった。これまで3人が同乗したのは2度。昨年5月の取手記念初日特選は真杉―吉田―佐々木、昨年7月のサマーナイトF決勝は佐々木―真杉―吉田（4番手に坂井洋）だった。先頭になった佐々木は「自力で頑張りたかった」と話し、真杉は「3番手回り