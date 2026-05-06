NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークライブが3日、静岡・浜松で開催され、徳川家康役の松下洸平と石川数正役の迫田孝也が登壇。2023年に放送された大河ドラマ『どうする家康』で主演を務めた松本潤が撮影現場を訪れた際のエピソードを明かし、「正直プレッシャーを感じました」と語った。【画像】この記事に関連するそのほかの写真イベントには約1万2700件の申し込みが殺到。当選倍率42倍の狭き門を突破した観客で