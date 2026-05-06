NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月7日放送の第29話では、りん（見上愛）がシマケン（佐野晶哉）の今の仕事と夢を知る。 参考：『風、薫る』佐野晶哉「悩めるのは幸せなこと」が刺さる高等遊民とは思えないシマケン 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが看護についての考えを改めた第28話。 第29話では、環