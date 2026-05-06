私（マリコ、40代）は在宅勤務の会社員で、夫（タカヨシ、40代）と娘（サリ、中2）との3人暮らし。実家も義実家も近くにありますが、私は義母（サナエ、70代）と不仲です。反抗期を迎えた娘は言葉遣いが悪くなり、私への当たりも強くなっています。しかも娘と夫は私が犬嫌いだと知っていながら強引に犬を飼い始め、犬の世話を私に押し付けてきたのです。私は犬がいる生活も夫と娘が犬の世話をしない状況にも限界を感じ、実家へ逃げ