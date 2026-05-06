2024年12月、「高額療養費制度」という言葉が突如メディアを賑わせた。政府が、なじみの薄かったこの制度での自己負担上限額の大幅引き上げを2025年の予算案に盛り込んでいたことが明らかになったからだ。しかし当初、マスメディアはこの問題を「他人事」として淡々と報じるだけだった-- 【図】凍結された2024年案と2025年末案との比較 書籍『高額療養費制度ひろがる日本の〈健康格差〉』より一部を抜粋・再構成し、わ