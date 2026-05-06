2026年5月6日午前1時過ぎ、北海道・滝上町の送電線に倒木が接触し停電が発生しました。ほくでんネットワークによりますと、この影響で滝上町のほぼ全域、ほぼ全戸にあたる1520戸が停電していて、午前8時現在で復旧のめどは立っていないということです。また、北見市でも別の倒木により20戸が停電しているということです。