＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ事前情報◇5日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、7日（木）から今季メジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」が開幕する。多くの選手が調整に励む火曜日の練習日には、山路晶がクラブ契約をしているテーラーメイドのスパイダーシリーズの後継モデルと見られるパターを手に練習する姿が見られた。【写真】ツ