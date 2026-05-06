＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇5日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞昨年の韓国女子ツアー年間ポイントランクで1位（シーズン大賞）に輝いた“女王”が、日本ツアーに初参戦する。21歳のユ・ヒョンジュは、「韓国の先輩にはコースがすごく難しいと言われたけど、実際に回ると確かに難しい。あまり欲張らず、日本の選手たちのプレーを見て勉強する気持ちで挑みたいです」と笑