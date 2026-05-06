広島の育成・河野佳投手（２４）が支配下復帰に向けてアピールを続けている。ここまでファーム・リーグで８試合に登板し、２勝０敗の防御率１・３２の好成績を残している。肩肘への負担を軽減する目的で投球フォームを改造。母校・広陵の先輩でもある野村祐輔２軍投手コーチ（３６）らから日々助言を受けながら、上昇曲線を描いている。戻りたい場所がある。背番号を２桁に戻し、再び１軍の舞台に立つ−。ファームで結果が出て