「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）今のカープではドラフト１位・平川蓮外野手にしかできないことをやってのけた。大型スイッチヒッターとしてプロ入り初となる左右両打席での長打。八回の２点適時二塁打は引き分けに持ち込む上で重要な一打にもなった。上昇へのきっかけになるかは「まだ分からない」とした上で「良い感じだと思います」とうなずいた。試合中にひらめいた。「左（打席での打撃は）は何か変えよ