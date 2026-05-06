「ファーム・西地区、阪神０−２広島」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）広島・佐々木泰内野手（２３）が５日、ＳＧＬで行われたファーム・阪神戦に「１番・三塁」でスタメン出場し、いきなり２安打を放った。開幕を４番で迎えながら打撃の状態が上がらず、登録抹消に。快晴のＳＧＬから再スタートを切った。初回、ラグズデールの初球１４８キロを左前へ。３打席目はナックルカーブを中前へ運び「（降格を告げられた）昨日