歌手の中森明菜が、5日放送のテレビ東京系の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、“近年の活動では極めて異例”という独占インタビューに応じた。【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜最近インタビューにじっくり答えたのはいつかと聞かれ「ないですね」と答えた中森。経済番組でのインタビューということで、“経済”について話が進むと「経済は弱い方なんですけど、一生懸命見