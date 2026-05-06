【パリ＝秋山洋成】赤沢経済産業相は５日、原油の調達拡大に向けて、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とサウジアラビアを訪問したと明らかにした。赤沢氏は５日、訪問先のパリで記者会見を開き、４〜５日の両国の訪問について説明した。赤沢氏は、ＵＡＥのジャーベル産業・先端技術大臣との会談で「具体的な数量など詳細は申し上げられないが、原油の着実な追加供給について確認を得た」と述べた。サウジアラビア側とは７日に改