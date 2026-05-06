俳優の鈴木福（21）が5日、自身のインスタグラムを更新。“愛車”との2ショットを公開した。【写真】似合いすぎ…鈴木福“太郎”、愛車の全貌鈴木は現在、NHKドラマ10『コンビニ兄弟』で大学生のコンビニ店員・廣瀬太郎役を好演中。この日の投稿では、バイクにまたがった写真とともに「ドラマ10『コンビニ兄弟』本日第2話放送です！！」と呼びかけ。続けて「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！」と、劇中で