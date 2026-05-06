見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第28話が6日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、実家を訪れた多江（生田絵梨花）に見合い話がくる。一方、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改