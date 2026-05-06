「感情や不調を表に出さない」「少しの我慢は必要」。そんな性格の人ほど、実は大腸がんの発見が遅れやすいと言われています。性格特性と生活習慣が、大腸がんのリスクにどう影響するのかを解説します。今回のテーマは、「大腸がんになりやすい人の意外な共通点」です。「忍耐強い性格」が健康管理の落とし穴に中路先生は、「忍耐強い人」「感情や不調を表に出さない人」「几帳面で目標に集中するタイプ」は、痛みや違和感があって