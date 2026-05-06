【モデルプレス＝2026/05/06】シンガーソングライターの大塚 愛が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。【写真】大塚愛「絵になる」と話題の美脚ショット◆大塚 愛、アーティストプロデュース決定「さくらんぼ」や「プラネタリウム」など多数の国民的ヒット曲を持つ大塚が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定。今回、大塚が全面プロデュースを行うのは、宮崎県出身のNatsu（