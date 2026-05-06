気象予報士でタレントの穂川果音さん（40）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツを合わせたコーデを披露した。「大人なショートパンツコーデの楽しみ方」穂川さんは、「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」といい、ジャケットとショートパンツを合わせたコーデを投稿した。「高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える...って悩みませんか？（私はずっとそう）」