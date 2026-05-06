入学前までにすることは？ 入学を控えた前年の秋冬あたりに、就学前健診（就学時健康診断）、新入生保護者会などが開かれるところがほとんどです。その前後に、小学校で使うものの一覧や、小学校生活などについてのお話があるところも多く、いよいよ小学校入学を間近に感じることでしょう。 「入学前までにできているといいこと」として、あいさつがきちんとできる、家から学校までの通学路を歩く練習をする、ひとりで着替