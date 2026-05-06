猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【S/s 遺伝子座の特徴】 お腹を白くするor 白くしない遺伝子 遺伝子名の「S」は英語の「Spot」に由来しており、しみや斑紋（ブチ）という意味です。この遺伝子座には、お腹に白い毛を生やすS遺伝子、お腹に白い毛を生やさないs遺伝子があります。なお、２つの遺伝子に優劣関係はありません。 猫がS遺伝子をいくつ持っているかによって、お腹から背中にかけて、どのくらい白い毛が入るかの度