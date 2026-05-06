雇用統計（2026年 第1四半期）07:45 結果5.3% 予想5.4%前回5.4%（失業率) 結果0.2% 予想0.3%前回0.5%（雇用者数増減（前期比）) 結果0.4% 予想0.5%前回0.2%（雇用者数増減（前年比）)