５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子混合団体銅メダルの小林陵侑が出演。「旅のトラブル大報告会」をテーマにしたトークで、遠征先でパスポートをなくしたハプニングを語った。１１月から３月までの冬はクリスマス以外は毎週末に試合があるという小林。「ある日、フィンランドで試合が終わって移動する時に、パスポートをなくしちゃって。コーチ