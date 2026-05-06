◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に今季３度目の投手専念する。スタメンが発表され、打順からは外れた。この日の試合前、取材に応じた指揮官は「彼の最優先は常にドジャースが勝つこと。登板しない日に打撃を休むことで得られる休養が、短期的にも長期的にも彼自身とチームにとって最善だと