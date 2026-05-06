◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１３７７全日本プロレスは５日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル２０２６」を開催した。第１試合前に右眼窩（か）底骨折で４月１９日の大阪・梅田スカイビルステラホール大会から欠場している斉藤ジュンがリングに上がりふるさとの６・６宮城・角田大会（ＮＩＫＫＯアリーナかくだ）への出場を宣言した。ジュンは「みんな今日は