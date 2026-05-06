「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神が中日戦では今季初の連敗を喫して４カードぶりとなる負け越しも決定した。先発の早川太貴投手は制球の課題も露呈するなど四回途中４安打３四球６失点ＫＯ。打線は初回に森下の８号ソロで先制すると５点を追う七回に前川が１号ソロ、九回に佐藤輝がリーグ単独トップとなる９号ソロを放った。デイリスポーツ評論家の岡義朗氏は早川について「展開の怖さを知る登板となっただろ