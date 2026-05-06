かいとを一途に想い続けたものの、振り向いてもらえることはなく、恋の難しさに苦しんでいたゆあ。最終日には、「全体的にイラつきました」とダメ出しする前代未聞の告白をしたものの、真っ直ぐに潔く己の恋と向き合ったゆあの姿に、スタジオからは「かっこええ」「No.1かも」と称賛の声が相次いだ。【映像】歴代の告白でNo.1の声！美人JKの前代未聞の告白（一部始終）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりま