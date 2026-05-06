「レイズ−ブルージェイズ」（５日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合ぶりとなる１０号アーチを放った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手に続き、メジャー１年目で２桁本塁打をマークした。初回２死からの第１打席だった。カウント１−１からの３球目、外角の９６マイルフォーシームをさからわずにはじき返した。打球はグングン伸びて右中間スタンドへ。価値ある先制ソロだ。悠然とダイヤモンドを一周し