HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、最終審査に進む2名が決定し、固い絆で結ばれていた戦友が最後の椅子を争うライバルとなった。【映像】ファイナルへ進出する2人の練習生（スゴすぎるパフォーママンスも）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘す