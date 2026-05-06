ＭＬＢＦｉｔｓとＭＬＢ選手会は５日（日本時間６日）、インスタグラムで選手たちの「ｆｉｒｅｆｉｔｓ（めちゃくちゃかっこいい服装」を紹介。８人の中にドジャース・山本由伸投手が選ばれた。こだわりの私服で球場入りすることが多いメジャーリーガー。今回は開幕から１カ月で際立った選手たちのファッションに着目した。レッズのデラクルーズやパドレスのタティス、ブレーブスのアクーニャＪｒ．らそうそうたるメンバーの