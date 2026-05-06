バーミヤンは、2026年5月13日まで使えるお得なクーポンを公式Xで公開中です。パパ・ママにうれしいクーポンバーミヤンの公式Xで公開したお子様クーポンは3つあります。「キッズハンバーグごはん」と「ラッキー中華セット」はそれぞれ110円引き、ラッキードリンクセットは55円引きです。「キッズハンバーグごはん」はポイントとミニアイテム付き、「ラッキー中華セット」と「ラッキードリンクセット」はおもちゃ（ガチャコイン）が