毎年4月初頭、ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバーを学年別に並べ替えてその分布を一覧する記事を寄稿しているが、今回で12回目となる。 （関連：【動画あり】モーニング娘。'26による「One･Two･Three」ライブ映像） 2026年4月現在、ハロプロ公式サイトに掲載されているグループはモーニング娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA