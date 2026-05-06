友人の何気ない行動に救われた経験はないだろうか。利害関係を抜きにした友人は、人生の宝物だ。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、今一番読みたいエッセイを書くライターの柴田賢三氏に、「一生付き合える友人との関係」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）涙がこぼれそうになっ