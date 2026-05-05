鼠径ヘルニア（脱腸）は、根治治療のためには手術が一般的だそうです。 そこで神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニックの藤木和也先生に、鼠径ヘルニアの治療法について解説してもらいました。 監修医師：藤木 和也（神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック） 島根大学医学部医学科卒業。その後、徳島県立中央病院や明石医療センター、Gi外科クリニックなどで経験を積む。2023年8月より京都そけいヘルニア