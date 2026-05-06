2007年デビューから19年が経つデリカD:5は、2025年に大幅改良を行いました。この時採用されたのが「S-AWC」。これによって今まで以上に、悪路や雪道など滑りやすい路面や、雨の高速道路などの状況でもクルマが安定して走れるようになるのだそう。いったいどんなことをしているのか、開発者に聞いてみました。なお、前ヨタでは前回に続き、深セン続報をお届け。深センの4輪＆2輪のEV事情、日本からすると相当びっくりしますよ。（コ