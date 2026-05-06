「いつかは移住したい」「こんな場所で暮らしてみたい」――実は、夢を思い描くだけでは実現しない。連休終盤だからこそ、次の連休に向けて「計画」を立てていくべきだ。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、今一番読みたいエッセイを書くライターの柴田賢三氏に、「理想を実現する人生の歩み方」についてご寄