元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチ氏が５月５日、自身の公式SNSを更新。衝撃的なイメチェン姿を披露した。44歳のレジェンドが「賭けは賭けだ」という一文とともにアップロードしたのは、なんと丸刈りにする途中の画像。バリカンを握っているのは、アメリカンフットボール界のスター、トム・ブレイディ氏だ。この驚きの投稿に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。 「まじかよ！」「な