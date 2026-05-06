巨人は新人の竹丸がヤクルト戦に先発する。今季は既に4勝を挙げ、リーグでは6日に投げ合う山野（ヤクルト）と並びハーラートップタイと健闘している。巨人の新人投手でシーズン5勝以上なら22年に赤星が5勝して以来になる。さらに5月までに5勝なら15年の高木勇人以来11年ぶり。左腕に限ると07年金刃憲人（5勝）以来19年ぶりだ。今季の竹丸は序盤に好投。ここまでの防御率を1〜3回、4〜6回に分けると、1〜3回は0・00（15回無失