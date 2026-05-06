◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神は完敗だった。ただ凡戦だったかと言えば、違う気がする。見どころがあったからだ。ホームランである。5本のアーチが飛び交った。阪神は森下翔太8号ソロ、前川右京1号ソロ、佐藤輝明9号ソロと3発を放った。森下は1回表、先発の左腕・金丸夢斗の内角低めクロスファイアの速球をライナーで左翼席に運んだ。前川は金丸の高めスライダーを右中間席にアーチをかけ