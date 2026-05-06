負ければ今季初の3連敗＆同一カード3連戦全敗のピンチを救えるか。阪神は6日の中日戦で好調の高橋が登板する。目下2試合連続完封中で、3試合連続なら66年バッキーの3試合以来チーム60年ぶり。左投手では初めてになる。また4月5日広島戦の2回から23イニング連続無失点を継続中。21年9月から10月にかけて記録した自己最長27イニングの更新も間近で、30イニングの大台に乗せれば、25年石井の49イニングと同年才木の35イニング1/