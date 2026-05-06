シンガーソングライターの大塚愛さんが、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることを発表しました。【写真を見る】【大塚愛】現役女子高生ユニット『Pasmal』（読み：パマル）初プロデュース発表 「魅力が伝わる形にしていきたい」「さくらんぼ」や「プラネタリウム」をはじめとする多数のヒット曲を持つ大塚さんがプロデュースするアーティストは、宮崎県出身のNatsu (なつ)さんと、沖縄県出身のYun(ゆん)さんの現役女