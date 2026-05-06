Samsungは、2011年に「Sペン」を発売して市場をリードしてきました。一方、Appleが独自の「Apple Pencil」を投入したのは2015年のことでした。 しかし、それから10年以上が経過した今日、SamsungはSペンにApple Pencil Proの技術を取り入れる可能性があるとの噂が報じられています。 iPadのディスプレイ内部にあるデジタイザ層は、Apple Pencil Proからの静電容量信号（電気信号）を検出する仕組みになっています。Apple Pen