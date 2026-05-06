阪神は５日の中日戦（バンテリン）に３―７で敗れ２連敗。４月は６戦全勝とカモにしてきた最下位・中日に今季初のカード負け越しを喫した。２位・ヤクルトが巨人に敗れたため順位に変動はなかったが、セ・リーグはＤｅＮＡも含めた上位４チームが３・５ゲーム差内にひしめくことに。５月に入り混セの気配が漂ってきた。投手王国として名高い阪神だが、春先から負傷離脱者や成績不振者が相次いだことで先発＆救援ともに陣容は不