オリ森友哉の専属トレーナーが推奨…左右のバランス差をチェックする方法打撃でタイミングを取る際、ステップする足を上げた瞬間にフラついてしまうのはなぜだろうか。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーを務める久米健夫さんは「身体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」と強調する。大阪桐蔭高や東京ガスでのプレー経験を持つ久米さんは、左右のバランス能力をチェックする方法と改善策を提案する。バッテ